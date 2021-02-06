وزارة الصحة تطلق حملة نتعاون ما نتهاون

المواطن - الرياض

أطلقت وزارة الصحة، اليوم السبت، حملة توعوية تحت شعار “نتعاون ما نتهاون” التي تهدف إلى حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين بأهمية الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتدابير الوقائية، ومنها (الالتزام بلبس الكمامة، وعدم المصافحة، والتباعد الاجتماعي، والتعقيم، وترك مسافة آمنة)؛ وذلك حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وسعيًا للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.

وتتضمن الحملة العديد من المنتجات التوعوية، ومقاطع الفيديو التي تبين أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، حيث سيتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حملة توعوية للوقاية من كورونا:

وتأتي هذه الخطوة تواصلًا للحملة التوعوية ضد فيروس (كورونا) المستجد، والتي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان “الوقاية من كورونا “، حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستسهم- بإذن الله- في الوقاية منه، والحد من انتشاره؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

مستجدات كورونا في السعودية:

في سياق متصل، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (386) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (283) حالة، كما تم تسجيل 4 وفيات.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (369961) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (361237) حالة.







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