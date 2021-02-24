وزير الخارجية يبحث في مسقط تفعيل نتائج قمة العلا

المواطن - واس

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التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في مسقط اليوم، معالي وزير الخارجية بسلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات الثنائية

وأعرب الجانبان عن اعتزازهما العميق بالعلاقات التاريخية الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص قيادتيهما الحكيمتين على تعميق وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات التي تعود بمزيد من المنافع المتبادلة، وتعزز من المصالح المشتركة وتفتح آفاقًا جديدة ومتنوعة داعمة لفرص التجارة والاستثمار والسياحة، إلى جانب تطوير التعاون العلمي، وفي قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والنقل والأمن السيبراني والصحة والثروة الزراعية والسمكية والبيئة وغير ذلك من المجالات.

التأكيد على أهمية العمل المشترك

وتبادل الجانبان على الصعيد الدبلوماسي والسياسي، وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وأكدا أهمية العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومتابعة نتائج قمة العُلا التي استضافتها المملكة العربية السعودية في الخامس من يناير 2021م، فضلاً عن العمل على مؤازرة ودعم كافة الجهود الرامية إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم أجمع.

حضر اللقاء القائم بأعمال سفارة المملكة في سلطنة عُمان سعيد المالكي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

وعقب اللقاء وقع سمو وزير الخارجية على سجل الزيارات في مقر وزارة الخارجية العُمانية.

وكان سمو وزير الخارجية قد وصل إلى العاصمة العُمانية مسقط في وقت سابق اليوم، حيث كان في استقبال سموه والوفد المرافق معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية بسلطنة عُمان، والسفير المكلف بتسيير أعمال دائرة المراسم بوزارة الخارجية الدكتور خالد بن سعيد الجرادي.

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