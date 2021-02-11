وظائف إدارية شاغرة في شركة أرامكس

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، المتخصصة بمجال النقل والإمداد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة أرامكس:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– تنفيذي التسويق والتواصل الاجتماعي (للسعوديين/ الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو التقنيات الرقمية)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدير العمليات (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الإدارة).

التقديم على وظائف شركة أرامكس:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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