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#وظائف إدارية شاغرة لدى STC
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير

#وظائف إدارية شاغرة لدى STC

2021/02/18
الساعة 10:28 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية شاغرة لدى STC شركة الاتصالات السعودية
المواطن- خالد الأحمد
العناوين الفرعية
1 تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:
2 التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مبيعات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، هندسة الاتصالات).

– خبير تقاضي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص القانون.

التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 18 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 


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