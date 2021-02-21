وظائف شاغرة للجنسين في مشروع مدينة نيوم

المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تصميم المباني المستدامة: شهادة الماجستير في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية، أو الهندسة المعمارية).

– مدير الزراعة والثروة الحيوانية: شهادة البكالوريوس في تخصص الزراعة، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

– مدير البنية التحتية المستدامة: شهادة الماجستير في تخصصات: (الاستدامة، أو الهندسة المدنية).

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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