وعد مدرب الهلال في أول ظهور له أمام النصر

المواطن - محمد سمعه

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سيخوض المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لفريق الهلال، أول ديربي له بعد غد الثلاثاء ضد النصر، وذلك بعد تعيينه خلفًا للمدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

وستكون المهمة ليست بالسهلة على المدرب ميكالي، المُطالب بتحقيق الفوز على النصر، وذلك من أجل الوصول للنقطة رقم 39 ومنافسة الشباب على صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فوز الهلال على النصر يُحقق مكاسب عديدة

وسيكون وعد ميكالي لجماهير الأزرق هو الفوز، خاصة أن الفوز سيعطي دفعة معنوية لنجوم الأزرق، بعد أن خسروا السوبر السعودي أمام النصر يوم 30 يناير الماضي، إضافة للصعود للصدارة في حال خسر الشباب من الأهلي، بجانب عودة الثقة للفريق الأزرق، الذي تأثر مؤخرًا بالنتائج المتعثرة بالأخص ضد فريقي أبها وضمك.

إنجاز خاص يُطارده ميكالي

كما أن مدرب الهلال يُطارد إنجازًا خاص له، بالفوز على النصر في أول مباراة ديربي يُديرها، على غرار الكرواتي ألين هورفات الذي فاز بالسوبر السعودي في أول ديربي يُديره مع العالمي.

ولا يختلف الأمر كثيرًا في مباراة الهلال والنصر التي تُقام على ملعب “مرسول بارك” في الرياض حيث يريد الهلال الفوز للوصول للنقطة رقم 39 وبالتالي العودة من جديد للمنافسة على صدارة دوري محمد بن سلمان، أما الفوز للنصر فسيكون مهمًا بعد التعثر في آخر جولتين ضد فريقي الشباب والقادسية، خاصة أن العالمي متواجد حاليًا بالمركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، وهو مركز لا يليق به.

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