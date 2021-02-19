وفيات كورونا في إفريقيا تتخطى 100 ألف حالة

المواطن - واس

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن العدد الإجمالي لوفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفع إلى 100294 وفاة.

كورونا في إفريقيا :

وأوضح المركز أن جنوب إفريقيا سجلت أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس, تليها مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ في القارة السمراء 3796354 إصابة.

فيروس كورونا:

يذكر أن فيروس كورونا أو ما يعرف بـ”كووفيد-19” هو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من سلالة فيروسات كورونا.

ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019. وقد تحوّل كوفيد-19 الآن إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان العالم.

وتتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض كوفيد-19 في ‏الحمى والإرهاق والسعال الجاف. وتشمل الأعراض ‏الأخرى الأقل شيوعاً ولكن قد يُصاب بها بعض ‏المرضى: الآلام والأوجاع، واحتقان الأنف، ‏والصداع، والتهاب الملتحمة، وألم الحلق، والإسهال، ‏وفقدان حاسة الذوق أو الشم، وظهور طفح جلدي ‏أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين. وعادة ما ‏تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ بشكل تدريجي. ‏ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن يشعروا إلا ‏بأعراض خفيفة جدًا.

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ويتعافى معظم الناس (نحو 80%) من المرض دون ‏الحاجة إلى علاج خاص. ولكن الأعراض تشتد ‏لدى شخص واحد تقريباً من بين كل 5 أشخاص ‏مصابين بمرض كوفيد-19 فيعاني من صعوبة في ‏التنفس.

وتزداد مخاطر الإصابة بمضاعفات وخيمة ‏بين المسنين والأشخاص المصابين بمشاكل صحية ‏أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والرئة ‏أو السكري أو السرطان.

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