وكيل وزارة الصحة: يجب تطعيم 28 مليونًا قبل عودة الطلاب للمدارس

المواطن - الرياض

قال الدكتور عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية: إن تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية ضرورة لأن 95% من المجتمع ليس لديه مناعة، وأن عودة الطلاب للمدارس لا يمكن أن تتم قبل أن نصل للمناعة الجماعية بتطعيم 70% من المواطنين والمقيمين فوق 17 سنة، ولهذا يجب أن يتم تطعيم 28 مليونًا قبل بدء الدراسة.

استشاري الأمراض المعدية د. #عبدالله_عسيري:

تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية ضرورة؛ لأن 95% من المجتمع ليس لديه مناعة!#لقاح_كورونا_في_الصورة pic.twitter.com/cVcSeeafp7 — في الصورة (@almodifershow) February 15, 2021

المناعة الجماعية هي الحل:

تابع عسيري في حواره إلى برنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن المناعة الجماعية هي الحل، والوصول إليها دون لقاح ممكن، لكن بثمن فادح، وهذه المناعة لن تقضي على الفيروس بشكل كامل، لكن ستصل بالإنسان لمستوى مناعة يمنع التنويم والمرض الشديد، ويحوّل كورونا لمرض غير مؤثر على حياته.

ولفت إلى أن عودة الأطفال للمدارس في بعض دول العالم أحد أهم الأسباب في الموجة الثانية من كورونا، وقرار المملكة بإغلاق المدارس كان من أهم الأسباب التي منعت من عودة الموجة الثانية بضراوة في هذا البلد.

استشاري الأمراض المعدية د. #عبدالله_عسيري:

عودة الطلاب للمدارس لا يمكن أن تتم قبل أن نصل للمناعة الاجتماعية بتطعيم 70% من المواطنين والمقيمين فوق 17 سنة، ويجب أن نطعم 28 مليون قبل بدء الدراسة..#لقاح_كورونا_في_الصورة pic.twitter.com/ZiKNM3AgDY — في الصورة (@almodifershow) February 15, 2021

وأعلنت وزارة الصحة مساء أمس الاثنين، عن بدء المرحلة الثانية من برنامج لقاحات كورونا بتاريخ 18 فبراير 2021م.

التوسع في أولويات الجرعة الأولى:

وقالت الصحة: إن هذا يأتي بالتوسع في أولويات إعطاء الجرعة الأولى، والتوسع في مناطق المملكة، وزيادة المواعيد اليومية.

ودعت الوزارة الجميع إلى التسجيل في تطبيق “صحتي” لأخذ اللقاح من خلال الرابط التالي: هنا.

جدولة المواعيد عبر تطبيق صحتي:

وكانت وزارة الصحة أعلنت يوم أمس عن إتاحة تقديم مواعيد “الجرعة الثانية” من لقاح كورونا للراغبين ممن تم إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق صحتي، وأكدت كذلك أنه يمكن حجز موعد لكل من تم تأهيلهم مسبقًا للجرعة الأولى بعد تاريخ 18/ 2/ 2021م عبر تطبيق صحتي.

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