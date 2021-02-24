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30 مارس موعد مباراة السعودية وفلسطين
بعد أن كان مقررًا لها في يونيو

30 مارس موعد مباراة السعودية وفلسطين

2021/02/24
الساعة 8:51 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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30 مارس موعد مباراة السعودية وفلسطين جانب من لقاء سابق بين المنتخبين
المواطن - محمد سمعه

العناوين الفرعية
1 المواعيد الجديدة لمباريات اليمن وسنغافورة وأوزبكستان:
2 ترتيب منتخبي السعودية وفلسطين بالمجموعة:

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أن مباراة منتخبي السعودية وفلسطين ستُقام يوم 30 مارس المقبل في المملكة، بعد أن تم تقديم موعدها من 7 يونيو إلى 30 مارس في تصفيات مونديال 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

المواعيد الجديدة لمباريات اليمن وسنغافورة وأوزبكستان:

كما أشار حساب المنتخب السعودي في تويتر إلى أن اتحاد القدم تلقى طلبًا من نظيره اليمني بتأجيل مباراة المنتخبين السعودي واليمني التي كان مقررًا لها يوم 25 مارس القادم، لتُقام في الفترة من 31 مايو حتى منتصف يونيو المقبل؛ وذلك بسبب صعوبة سفر المنتخب اليمني، بسبب جائحة كورونا.

جدير بالذكر أن اتحاد القدم الآسيوي، كان وافق على تأجيل مباراة المنتخب السعودي مع سنغافورة، لتُقام أيضًا خلال الفترة من 31 مايو حتى 15 يونيو، بينما يلعب الأخضر أيضًا في نفس الفترة المذكورة مع المنتخب الأوزبكي.

وكان لقاء الدور الأول بين منتخبي السعودية وفلسطين انتهى بالتعادل السلبي، حيث أُقيمت المباراة في فلسطين في ذلك الوقت.

مباراة السعودية وفلسطين

ترتيب منتخبي السعودية وفلسطين بالمجموعة:

ويتواجد المنتخب السعودي بالمجموعة الرابعة في تصفيات مونديال 2022 وكأس أمم آسيا 2023، حيث يحتل الأخضر المركز الثاني في المجموعة برصيد ثماني نقاط، خلف منتخب أوزبكستان المتصدر برصيد تسع نقاط، أما سنغافورة فتوجد بالمركز الثالث والمنتخب اليمني رابعًا والمنتخب الفلسطيني خامسًا بالمركز الأخير.

 


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