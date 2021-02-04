4 حراس خطفوا الأنظار بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تشهد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي تألقًا لافتًا من عدد من حراس المرمى، ليحافظوا على نظافة شباكهم أكثر من مرة ويساهموا في تحقيق فرقهم لنتائج إيجابية.

أنجوس يخطف الأنظار مع التعاون:

ويُعد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، البرازيلي كاسيو أنجوس أكثر الحراس حفاظًا على نظافة شباكه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 مباريات، وذلك بعد مرور 17 جولة.

وساهم أنجوس في تحقيق التعاون لنتائج إيجابية طوال منافسات الموسم الرياضي الحالي، قبل أن يتعثر في الجولة الماضية، ويسخر بثلاثية دون رد ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الذي استعاد توازنه؛ ويُحقق انتصارات متتالية.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عند 25 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويستعد لمواجهة القادسية، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ18.

حراس تألقوا في دوري محمد بن سلمان:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أكثر حراس المرمى حفاظًا على نظافة الشباك، والتي يتصدرها أنجوس، يليه حارس نادي الهلال، عبدالله المعيوف بـ5 مباريات.

وشهدت الفترة الأخيرة تألقًا لافتًا من حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الأسترالي براد جونز الذي حافظ على نظافة شباكه 4 مرات، بالتساوي مع المتألق مع الاتحاد بعد مرور 17 جولة، البرازيلي مارسيلو غروهي.







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