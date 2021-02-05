5 أسئلة حول لقاح جونسون آند جونسون وإجاباتها 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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تقترب الولايات المتحدة من الحصول على لقاح ثالث ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وهو لقاح جونسون آند جونسون J&J، وكانت أخبار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سارة، حيث أظهرت بيانات التجربة أن المصل آمن وفعال.

1- متى سيكون لقاح جونسون آند جونسون متاحًا ؟

لا يزال أمام اللقاح بعض الخطوات قبل أن تمنح إدارة الغذاء والدواء إذنًا باستخدامه في حالات الطوارئ، ويوم الجمعة، ستعقد لجنة تابعة لإدارة الغذاء والدواء اجتماعًا عامًا، وستحدد ما إذا كان يعمل، ثم سيتم تقديم توصية إلى إدارة الغذاء والدواء التي ستقوم بالتوقيع على القبول أو الرفض يوم السبت.

وبعد ظهر يوم الأحد، من المقرر أن تجتمع لجنة تابعة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وتضع إرشادات لمن يجب أن يحصل على اللقاح، بعد ذلك، تبدأ الشركة بتوزيع اللقاح إلى المراكز في جميع أنحاء البلاد، وخلال ذلك سيكون متاحًا للدول حول العالم إعلان رغبتها في الحصول على عدد من الجرعات.

وتقول الشركة إن لديها 4 ملايين جرعة من لقاحها جاهزة للشحن على الفور، على أن يكون لديها 20 مليون جرعة جاهزة بحلول نهاية مارس.

2- ما هي أبرز مواصفات اللقاح ؟

وُصف لقاح جونسون آند جونسون بأنه المصل الذي يغير قواعد التطعيم ضد كوفيد-19، ففي حين أن جميع اللقاحات المتواجدة حتى الآن تستلزم جرعتين، يفصل بينهما 21 يومًا، إلا أن اللقاح الجديد يستلزم جرعة واحدة فقط.

وتخطط بعض المدن مثل مدينة نيويورك إلى الاستفادة من هذه الميزة لتوزيعه على كبار السن، كما يعني أنه لا يحتاج إلى تبريد خاص أيضا، وهو ما سيُمكن الطاقم الطبي من إحضار اللقاح إلى المسنين بالغين الموجودين في المنزل والذين لا يمكنهم الوصول إلى مركز التطعيم.

3- هل يمكن اختيار نوع اللقاح ؟

أجابت شبكة CNN الأمريكية عن هذا السؤال بتعليق من الدكتور جيف كارسون، نائب رئيس جامعة روتجرز للعلوم الطبية الحيوية والصحية في روتجرز الذي قال: نصيحتي للجميع هي الحصول على أول لقاح يمكنك الحصول عليه، هذا هو الشيء الأكثر أهمية للحصول على الحماية.

4- ما المدة التي يستغرقها الجسم للحصول على فاعلية اللقاح ؟

مع أي لقاح، يستغرق الجسم بضعة أسابيع لبناء المناعة، حيث إن الحماية لا تحدث على الفور، ومع J&J تبدأ فعالية اللقاح بعد أسبوعين من التطعيم، وأظهرت التجارب الأمريكية أنها توفر 72% من الحماية ضد الأمراض المتوسطة والشديدة.

وبالمقارنة، تظهر الدراسات الحديثة أنك تحصل على مستوى جيد من الحماية مع الجرعة الأولى من لقاح موديرنا وفايزر، لكنك لا تحصل على الحماية الكاملة إلا بعد حوالي أسبوعين من الجرعة الثانية.

5- ما مدى أمان لقاح جونسون آند جونسون

قال تحليل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن لقاح J&J له آثار جانبية خفيفة، وكانت أكثرها شيوعًا: الألم في موقع الحقن والصداع والتعب وآلام العضلات، وأخبر البعض عن الإصابة بطنين في الأذنين، ولم تكن هناك تقارير عن ردود فعل تحسسية خطيرة مع هذا.

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