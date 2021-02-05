المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

يُعرف هرمون التستوستيرون بهرمون الذكورة ذلك لأنه مسؤول عن أبرز صفاتها مثل زيادة كتلة العضلات والعظام ونمو شعر الجسم من بين أمور أخرى، كما أنه يلعب دورًا في تعزيز الصحة ويمنع هشاشة العظام.

وكانت قد أشارت دراسات سابقة إلى أنه هناك علامات تُظهر انخفاض هرمون التستوستيرون عند الرجال الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، وفي المقابل هناك بعض الوجبات الصحية التي ثبت أنها ترفع مستويات هذا الهرمون بشكل طبيعي.

5 وجبات خفيفة تحسن مستويات هرمون الذكورة

1- الأفوكادو

وجدت دراسة نشرت في مجلة علم وظائف الأعضاء Journal of Applied Physiology أن الأفوكادو يعد أحد الخيارات الصحية للوجبات الخفيفة الغنية بالدهون الأحادية غير المشبعة والتي تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول الضار LDL وزيادة هرمون التستوستيرون.

2- الرمان

وجد 47% من الرجال الذين ثبت لديهم انخفاض مستويات هرمون الذكورة تحسنًا بعد تناول كوب يومي من عصير الرمان الغني بمضادات الأكسدة.

3- فيتامين د

أجرت جامعة جراتس الطبية في النمسا دراسة وجدت من خلالها أن زيادة مستويات هرمون التستوستيرون لدى المشاركين ارتبط بزيادة مستويات فيتامين د في طعامهم، وتشمل المصادر الغذائية الغنية بهذا الفيتامين: زيت كبد سمك القد والسلمون والتونة والبيض.

4- العنب

وجد باحثون صينيون أن ما يعادل 5 إلى 10 جرامات من العنب ساعد في رفع مستويات هرمون التستوستيرون، وقد استخدمت الدراسة التي نُشرت في مجلة Journal of Medicinal Food مستخلصًا من العنب يسمى ريسفيراترول وأعطيت للمشاركين 500 ملغ يوميًا للحصول على خلاصة التأثيرات المفيدة.

5- تناول الكمية المناسبة من اللحوم

وجدت الأبحاث أن النظام الغذائي الخالي تمامًا من اللحوم يمكن أن يخفض هرمون التستوستيرون بنسبة 14%، لأن نقص البروتين يؤثر على تنشيط هرمون الذكورة، ومن جهة أخرى، وجدت دراسة أخرى أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة من لحوم البقر والضأن يمكن أن يسبب انخفاضًا أيضًا في الهرمون وفقًا لدراسة نشرت في مجلة علم وظائف الأعضاء التطبيقي Journal of Applied Physiology.

ولذلك ينصح بتناول كمية متناسبة مع الاحتياج اليومي، وألا يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.







شارك الخبر