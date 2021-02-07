7 كلمات نارية من بغلف تعليقًا على أزمة النصر والفيفا

المواطن - محمد سمعه

رد عبدالعزيز بغلف، العضو الذهبي لنادي النصر، بـ7 كلمات نارية تعقيبًا على الأزمة الأخيرة التي تم تداولها في التقارير الصحفية بين العالمي والفيفا ؛بسبب عدم دفع مستحقات صفقة البرازيلي مايكون لنادي غلطة سراي التركي.

النصر لن يُشطب !

وغرد بغلف قائلًا: “العالمي لن يُسجل أي صفقات، العالمي سوف يُشطب، ما هذا الهراء؟!، ألا ترى عزيزي العالمي، كلما سار الفريق بشكل صحيح ظهر لنا من يحاول زعزعة الفريق بأخبار غير دقيقة، لأنه لم يحصل على مبتغاه الإعلامي؟ ويتبنى هذه الحملة بعض الأقلام المشجعة للعالمي دون قصد”.

إدارة العالمي أعلم ببواطن الأمور:

وأضاف بغلف في 7 كلمات: “نصركم بخير وله إدارة أعلم ببواطن الأمور”.

وفي وقت سابق، عقب نادي النصر للمرة الأولى على خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي حذر العالمي من إمكانية معاقبته بمنعه من قيد اللاعبين والصفقات الجديدة لـ3 فترات، في حال عدم سداد باقي مستحقات غلطة سراي التركي بشأن صفقة المدافع البرازيلي مايكون.

وقال عبدالرحمن الشهري عضو مجلس إدارة النصر عبر حسابه في “تويتر”: “ردًّا على بعض الاستفسارات صدر قرار FIFA بتاريخ 20 يناير فيما يخص المبالغ المستحقة لنادي غلطة سراي، ونؤكد بأنها تأتي ضمن الالتزامات المالية ذات الأولوية في خطط عمل الإدارة لحلّها، وفق إستراتيجية منظمة، ونطمئن الجميع بأن القرار لن يكون له أي تأثير سلبي على النادي حاليًّا أو مستقبلًا”.

وكانت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة قد قررت في وقت سابق عدم منح العالمي، بجانب 4 أندية أخرى، وهي؛ الاتحاد، الباطن، الوحدة والاتفاق شهادة الكفاءة المالية، ما ترتب عليه عدم إبرامهم لأي صفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية.







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