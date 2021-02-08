77 ناديًا تتنافس على دعم الـ480 مليون ريال

المواطن - واس

أعلن فريق استراتيجية دعم الأندية في وزارة الرياضة عن تأهل 77 ناديًا في جميع الدرجات للدخول في مرحلة جمع النقاط الموحد من أجل المنافسة على الحصول على الدعم المخصص للألعاب المختلفة للموسم الثاني.

ووفقًا لتقرير فريق عمل استراتيجية دعم الأندية، فقد نجح 77 ناديًا من أصل 84 في التأهل إلى مرحلة جمع النقاط، والمنافسة للحصول على الدعم الذي يصل إلى 480 مليون ريال، الذي سبق إعلانه في أكتوبر 2020 وتم خلاله الكشف عن استراتيجية دعم الأندية الرياضية، التي تقوم على تشغيل وتطوير الأندية، مما يعزز المزيد من الاستدامة الإدارية والمالية، وذلك بالارتكاز على مشاركتها والنتائج التي تحققها ضمن نظام “النقاط الموحّد”.

وأوضحت الوزارة أن 77 ناديًا باتت حاليًا لديها 10 رياضات مختلفة وأكثر، بزيادة تصل نسبتها إلى 79% مقارنة بالموسم الماضي، ويخول لها ذلك الدخول في نظام النقاط الموحد للحصول على هذا الدعم وفقًا للاشتراطات والمعايير المحددة، وجاءت الأندية المؤهلة على النحو التالي:

أولًا بالنسبة لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وهي: ( الوحدة – الشباب – الأهلي – الهلال – الباطن – الرائد – الاتفاق – ضمك – النصر – التعاون – الفيصلي – الفتح – القادسية – الاتحاد – أبها ) .

ثانيًا بالنسبة لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى وهي: ( هجر – النهضة – أحد – الشعلة – الخليج – الثقبة – العدالة – الفيحاء – نجران – جدة ).

ثالثًا بالنسبة لأندية دوري الدرجة الثانية وهي: ( الرياض – العروبة – الزلفي – الصفا – الجندل – التقدم – الأنصار – الأخدود – الترجي – الشرق – كميت – الذهب – وج – الروضة ).

رابعًا بالنسبة لأندية دوري الدرجة الثالثة وهي: ( طبرجل – حراء – جرش – اليرموك – الهدى – الأغر – جبة – النور – الفرع – الطرف – قلوة – عكاظ – الهداية – القارة – الجبيل – التهامي – التسامح – مضر – الصقور – ضباء – الوطن – المحيط – السلام – الزيتون – الخويلدية – الجزيرة – الانطلاق – سدير – الغزوة – العمران – السروات – الدرع – الخالدي – البدائع – الابتسام – سميراء – التضامن – فيفا) .

آلية دعم كل ناد بالموسم الثاني

وكان فريق استراتيجية دعم الأندية قد أوضح في مدة سابقة آلية الدعم للموسم الثاني من الاستراتيجية وفق عدد النقاط الإجمالي الذي يحصده النادي عبر أدائه في مختلف المسابقات وفي جميع الرياضات، وتطبيق المعايير الخمسة في نظام النقاط الموحد، وتتلخص في خمس نقاط وهي: ” – تقديم خطة تطوير الألعاب المختلفة، المشاركة في 10 ألعاب على الأقل، المنافسة على 5 من الألعاب المختارة- المنافسة على 5 من الألعاب المختارة في الفئات السنية – تنفيذ برامج لتطوير الفئات السنية لـ 8 من الألعاب المختارة”.

هذا وقد نجحت استراتيجية دعم الأندية الرياضية من خلال هذه المبادرة في خلق فرص وظيفية عددها 3097 وظيفة في 77 ناديًا (المؤهلة)، بزيادة بلغت 129% عن الموسم قبل الماضي، منها 1302 وظيفة إدارية، و 1510 وظائف فنية، و 285 وظيفة طبية.

استراتيجية دعم الأندية تتضمن 5 ألعاب جديدة للموسم الثاني

يذكر أن استراتيجية دعم الأندية للموسم الثاني تضمنت إضافة 5 ألعاب جديدة هي: (رفع الأثقال ـ والجودو ـ والريشة الطائرة ـ والجمباز ـ والألعاب الإلكترونية)، لتنضم بذلك إلى الألعاب العشر المختارة في نظام النقاط الموحد لاستراتيجية دعم الأندية في عامها الأول، وهي: (كرة الطائرة ـ وكرة السلة ـ وكرة اليد ـ وألعاب القوى ـ والتنس الأرضي ـ والتايكوندو ـ والكاراتيه ـ وكرة الطاولة ـ والسباحة ـ والدراجات)، حيث سيتم تقييم الدعم المستحق من خلال نظام النقاط الموحد بواقع (100) نقطة لكل رياضة، لتكون قيمة النقطة الواحدة (320) ألف ريال.







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