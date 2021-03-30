آبل تبتكر أسلوباً لتشجيع موظفيها على التطعيم ضد كورونا

المواطن- متابعة

تعمل شركة آبل الأمريكية على تشجيع موظفيها على التطعيم ضد كوفيد-19 من خلال تقديم إجازة مدفوعة الأجر لمواعيد التطعيم، وإجازة مرضية مدفوعة الأجر لأولئك الذين يعانون من آثار جانبية.

إعادة الموظفين تدريجيًا

وبحسب موقع روسيا اليوم، فمنذ أن بدأ الوباء في الانتشار العام الماضي، عرضت آبل إجازة مدفوعة الأجر لأولئك الذين يعانون من أعراض كورونا، كما لا يزال العديد من موظفي الشركات يعملون من المنزل، لكنها أعادت تدريجياً موظفي التجزئة بعد أن أُعيد فتح المتاجر في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وتقدم الشركة اختبار كوفيد-19 في الموقع للموظفين العائدين إلى مكاتبها، كما أنها توفر مجموعات اختبار عبر البريد لكل من عمال التجزئة والشركات.

وتأتي تلك الخطوة في إطار خطط آبل لإعادة المزيد من الموظفين في وقت مبكر من شهر يونيو، إلى مكاتبهم، وفقاً لتصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك نهاية عام 2020، وفقاً لما ذكرته بلومبرغ.

وقال كوك: لا يوجد بديل للتعاون وجهاً لوجه، لكننا تعلمنا أيضاً الكثير حول كيفية إنجاز عملنا خارج المكتب دون التضحية بالإنتاجية أو النتائج.

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