آخر تطورات إصابة بيتي مارتينيز وخالد الغنام

المواطن - محمد سمعه

كشفت آخر المستجدات الإعلامية تطورات حالة اللاعبين، الأرجنتيني بيتي مارتينيز وخالد الغنام نجمي النصر، وذلك قبل استئناف المسابقات المحلية.

وكان الغنام عانى من كدمة قوية، بينما عانى مارتينيز من تمدد في الوتر الخلفي للركبة.

وأكد الإعلامي علي العنزي على أن مارتينيز والغنام بدأ برنامجهما اللياقي بالجري حول الملعب مساء اليوم الجمعة بتدريبات الفريق، وذلك استعدادًا لدخول التدريبات الجماعية للفريق بالفترة المقبلة.

متى أُصيب بيتي مارتينيز ؟

وكان بيتي مارتينيز أُصيب يوم 11 مارس الجاري، وذلك خلال مباراة الأهلي والنصر بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في مباراة انتهت بفوز النصر بثنائية لهدف.

وأخبر مارتينيز الجهاز الطبي لـ النصر، أنه لا يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، وذلك قبل خضوعه للفحوصات ظهر يوم 13 مارس الجاري.

يذكر أن سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم النصر، كان نفى إصابة بيتي مارتينيز بقطع في الرباط الصليبي.

مارتينيز لا يُعاني أي إصابة بالرباط الصليبي:

وقال الصرامي عبر حسابه في “تويتر” : “اللاعب لا يُعاني من إصابة الرباط الصليبي، لكنه يُعاني من تمدد الرباط الجانبي للركبة، الأمر الذي لن يسمح له بالعودة لـ النصر بقية مباريات الموسم، ومن المتوقع كذلك مغادرته للولايات المتحدة الأمريكية، ثم إلى الأرجنتين للعلاج والتأهيل، والعودة لـ النصر لارتباطه بعقد مدته 4 سنوات”.

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