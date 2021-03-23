أبرز أرقام كويفا مع الفتح بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُقدم البيروفي كريستيان كويفا مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليكون من أفضل اللاعبين في المسابقة.

كويفا مع الفتح

وكان نادي الفتح قد أعلن عن تعاقده مع نجم خط الوسط، كريستيان كويفا صاحب الـ29 عامًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ليصبح من أبرز الصفقات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وشارك كويفا في 9 مباريات مع الفتح ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وساهم في تسجيل 7 أهداف، حيث هز الشباك 3 مرات أمام العين، الهلال وأبها، وصنع 4 أهداف ضد الشباب والهلال، بجانب ثنائية في مباراة الأهلي.

الفتح هذا الموسم

وتحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح خلال الفترة الأخيرة، ونجح في تحقيق مفاجأة بالفوز على الاتحاد ضمن منافسات دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ليخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

وتمكن الفتح من الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برباعية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع.

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