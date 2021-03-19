وزارة الرياضة توافق على تأسيس شركة الفتح الاستثمارية

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفتح، قبل قليل، عن موافقة الإدارة العامة للاستثمار في وزارة الرياضة على طلب الإدارة بشأن إنشاء شركة استثمارية للنادي.

الموافقة على تأسيس شركة الفتح الاستثمارية

وقدمت إدارة الاستثمار في وزارة الرياضة شكرها لجهود مجلس إدارة نادي الفتح على إبراز دور الأندية الرياضية من أجل الدفع بعجلة الاستثمار الرياضي وزيادة العوائد المالية للنادي.

وستعمل الشركة على استثمار وتشغيل علامات النادي التجارية، واستلام واستثمار أموال الشركة وفوائض أموال النادي وتحصيل إيرادات تلك الاستثمارات، واتخاذ قرارات البيع والشراء والتخارج والتمويل والاقتراض والدخول في كافة المنافسات والمزايدات.

وأضاف بيان نادي الفتح الرسمي، أن الشركة ستتولى تشغيل جميع عقود الاستثمار والرعاية والإعلان والتأجير والاستئجار والحصول على الخدمات أو تقديمها والتوظيف ومتابعة تلك العقود وتحصيل إيراداتها وسداد نفقاتها.

وستملك شركة الفتح جميع الحقوق الاستثمارية الخاصة بالنادي ولاعبيه وبرامجه ومشاريعه وتسويقها وتشغيلها وبيعها وإدارة جميع العلاقات مع المستثمرين وتحصيل جميع الإيرادات المتحققة من تلك الاستثمارات وسداد النفقات الخاصة بها، بجانب وضع وإدارة جميع برامج العلاقة والاستثمار مع الجماهير وبرامج العضوية وتحصيل الإيرادات وسداد النفقات.

كما ستعمل الشركة على إنشاء أو المشاركة في الصناديق الاستثمارية والوقفية والعقارية وغيرها من الصناديق الاستثمارية مع الجهات المرخصة داخل المملكة وخارجها وتمثيل النادي في مجالس إداراتها واتخاذ جميع القرارات المتعلقة بها من اشتراك أو تغير مدير أو توزيعات أرباح أو غيرها من القرارات.

وسيكون بمقدور الشركة الاستثمارية لنادي الفتح إنشاء شركات تابعة لها داخل السعودية أو خارجها مملوكة لها بالكامل أو بالمشاركة مع مستثمرين محليين أو دوليين حسب الأنظمة المعمول بها أو الاستحواذ على الحصص في شركات قائمة للدخول في الاستثمارات المختلفة وإدارة تلك الشركات واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها أو التخارج منها.

مهام الشركة الاستثمارية

وكشف حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن مهام الشركة الاستثمارية، وهي؛ استثمار وتشغيل علامات النادي التجارية، وضع وإدارة جميع برامج العلاقة والاستثمار مع الجماهير.

وتابع: “اتخاذ قرارات البيع والشراء في فوائض أموال النادي، إنشاء أو المشاركة في الصناديق الاستثمارية والوقفية والعقارية، تشغيل جميع عقود الاستثمار والرعاية والإعلان والتأجير، إنشاء شركات تابعة داخل السعودية وخارجها، تملك الشركة جميع الحقوق الاستثمارية بالنادي ولاعبيه ومشاريعه”.

شارك الخبر







شارك الخبر