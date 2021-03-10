أبرو وتي فريدي سلاحا الباطن والفتح بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

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يُقدم ثنائي الباطن والفتح، فابيو أبرو وميتشيل تي فريدي مستوى مميزًا خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

أبرو وتي فريدي يتألقان

ويُعد فابيو أبرو وتي فريدي من أبرز مهاجمي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وتعول عليهما الجماهير كثيرًا في التألق خلال مباراة الباطن والفتح اليوم، وخطف الثلاث نقاط للتقدم في الترتيب.

وسجل فابيو أبرو 6 أهداف من 13 تسديدة على المرمى خلال آخر 9 مباريات خاضها مع الباطن في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما أحرز تي فريدي 8 أهداف من 16 تسديدة على المرمى في 9 لقاءات أيضًا.

الباطن والفتح

ومن المقرر أن يلعب الباطن والفتح عند الساعة 3:50 مساء على ملعب نادي الباطن في افتتاح منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يقع الفتح في المركز الـ14 برصيد 25 نقطة.

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