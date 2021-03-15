أبها يزور شباك الوحدة مرتين في 11 دقيقة بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في تسجيل ثنائية ضد الوحدة خلال أحداث الشوط الثاني، لتصبح النتيجة 4/ 0 عند الدقيقة 79.

د66’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@abhaFC⁩ يسجل الهدف الثالث عن طريق كارلوس ستراندبيرج #الوحدة_أبها pic.twitter.com/fml0QxQ5Ig — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 15, 2021

ويلعب الوحدة ضد أبها في مباراة مقدمة من الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك نظرًا لمشاركة فرسان مكة في الملحق المؤهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا، حيث سيواجه فريق القوة الجوية العراقي في السابع من إبريل المقبل.

أبها يُسجل ثنائية جديدة ضد الوحدة:

ونجح كارلوس ستراندبيرج في تسجيل الهدف الثالث ضد الوحدة عند الدقيقة 66، حيث استغل سرعته وانطلق بالكرة لينفرد بالمرمى، ويهز الشباك، ليواصل لاعبو أبها الضغط لإحراز مزيد من الأهداف.

وتمكن رياض شراحيلي في تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 79، بتسديدة من أمام المرمى، بعد تلقيه كرة عرضية مميزة، وسط محاولات من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بتقليص الفارق.

د79’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@abhaFC⁩ يسجل الهدف الرابع عن طريق رياض شراحيلي #الوحدة_أبها pic.twitter.com/g0J6a012Zr — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 15, 2021

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بهدفين دون رد عن طريق عبدالرحمن بركة وسعد بقير، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطة عن الفريق الضيف الذي يقع في المركز الـ13.

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