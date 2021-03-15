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أبها يزور شباك الوحدة مرتين في 11 دقيقة بدوري محمد بن سلمان
ضمن منافسات الجولة الـ25

أبها يزور شباك الوحدة مرتين في 11 دقيقة بدوري محمد بن سلمان

2021/03/15
الساعة 9:14 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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أبها يزور شباك الوحدة مرتين في 11 دقيقة بدوري محمد بن سلمان ستراندبيرج - المصدر @SPL
المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في تسجيل ثنائية ضد الوحدة خلال أحداث الشوط الثاني، لتصبح النتيجة 4/ 0 عند الدقيقة 79.

 

 

ويلعب الوحدة ضد أبها في مباراة مقدمة من الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك نظرًا لمشاركة فرسان مكة في الملحق المؤهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا، حيث سيواجه فريق القوة الجوية العراقي في السابع من إبريل المقبل.

أبها يُسجل ثنائية جديدة ضد الوحدة:

ونجح كارلوس ستراندبيرج في تسجيل الهدف الثالث ضد الوحدة عند الدقيقة 66، حيث استغل سرعته وانطلق بالكرة لينفرد بالمرمى، ويهز الشباك، ليواصل لاعبو أبها الضغط لإحراز مزيد من الأهداف.

وتمكن رياض شراحيلي في تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 79، بتسديدة من أمام المرمى، بعد تلقيه كرة عرضية مميزة، وسط محاولات من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بتقليص الفارق.

 

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بهدفين دون رد عن طريق عبدالرحمن بركة وسعد بقير، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطة عن الفريق الضيف الذي يقع في المركز الـ13.


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