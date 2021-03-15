أبها يهز شباك الوحدة في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

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بدأت مباراة الوحدة ضد أبها المقامة الآن على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة بشكل سريع، وتمكن الفريق الضيف من هز الشباك بعد مرور 23 دقيقة.

الوحدة ضد أبها

وضغط الفريقان منذ بداية المباراة، قبل أن ينجح الفريق الضيف في تسجيل الهدف الأول ضد الوحدة عند الدقيقة 23 عن طريق لاعبه عبدالرحمن بركة، بعد تلقيه عرضية مميزة ليسدد الكرة بقوة ويهز الشباك.

ويلعب الوحدة ضد أبها الآن في مباراة مقدمة من الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك نظرًا لمشاركة فرسان مكة في الملحق المؤهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا، حيث سيواجه فريق القوة الجوية العراقي في السابع من أبريل المقبل.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطة عن الفريق الضيف الذي يقع في المركز الـ13.

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