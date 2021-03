أجسام غامضة مضيئة أدهشت الأمريكيين والسلطات توضح

المواطن- متابعة

قالت السلطات الأمريكية إن أجسامًا غامضة أضاءت السماء فوق أجزاء من شمال غرب المحيط الهادئ ليلة الخميس الأمر الذي أدهش بعض المواطنين الأمريكيين وأثار التساؤلات.

وظهر تيار الأضواء، الذي بدا مشابهًا لزخات الشهب، فوق أجزاء من ولاية أوريغون وواشنطن في حوالي الساعة 9 مساءً، ما أدى إلى دهشة الشهود وإحداث بعض الارتباك فيما يتعلق بماهيته.

وأوضحت السلطات الأمر قائلة إن ذلك كان على الأرجح بقايا صاروخ سبيس إكس دخل الغلاف الجوي للأرض.

وأفادت التقارير بأن المرحلة الثانية من صاروخ فالكون التابع لشركة سبيس إكس فشلت في مهمة إزالة الحطام، فيما يُسمى (deorbit burn) في وقت سابق من هذا الشهر واحترقت في الغلاف الجوي في حوالي الساعة 9 مساءً.

وكتبت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في سياتل على تويتر: كانت الأجسام الساطعة التي تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع في السماء عبارة عن حطام من المرحلة الثانية لصاروخ فالكون 9 الذي لم يكن لديها وقود كاف لدخول الغلاف الجوي.

DID YOU SEE THIS? I have never in my life seen something so incredible. I am in awe. Just happened over Portland about 10 minutes ago. #LiveOnK2 pic.twitter.com/L9wLEXBrcW

— Genevieve Reaume (@GenevieveReaume) March 26, 2021