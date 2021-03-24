أحمد حجازي ينضم لبعثة المنتخب المصري

المواطن - مروة نبيل

انضم نجم نادي الاتحاد، أحمد حجازي إلى بعثة المنتخب المصري الأول لكرة القدم في العاصمة الكينية نيروبي، اليوم الأربعاء.

أحمد حجازي ينضم للمنتخب

وأكد المنتخب المصري في بيان رسمي، أن أحمد حجازي التحق بالبعثة في نيروبي، تمهيدًا للمشاركة مع الفراعنة في مباراة كينيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية.

وكان نادي الاتحاد قد وافق على انضمام أحمد حجازي إلى المنتخب المصري، على أن يخوض مباراة كينيا فقط، ولن يُشارك أمام جزر القمر، نظرًا لحاجة الفريق إلى جهوده، في ظل الإجراءات الصارمة التي تُطبق على الوافدين بالدخول في حجر لمدة 14 يومًا.

وعلى الجانب الآخر، أعلن المنتخب المصري الأول لكرة القدم أن البعثة أجر فور وصولها مقر إقامتها بالعاصمة الكينية نيروبي مسحات طبية للكشف عن فيروس كورونا، جاءت جميع نتائجها سلبية.

الفراعنة في التصفيات الإفريقية

ويستعد المنتخب المصري الأول لكرة القدم لخوض مباراتين أمام كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 من مارس الجاري ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويحتل منتخب مصر الأول لكرة القدم المركز الأول في المجموعة السابعة بالتصفيات الإفريقية برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع جزر القمر صاحب المركز الثاني، فيما يقع المنتخب الكيني في المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم توجو برصيد نقطة واحدة.

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