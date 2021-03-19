هل يحمل حجازي شارة قيادة منتخب مصر ؟

المواطن - مروة نبيل

أثار استبعاد عبدالله السعيد من قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم في معسكر الفراعنة لشهر مارس، تساؤلات عديدة بشأن اللاعب الذي سيحمل شارة القيادة بدلًا منه.

شارة قيادة منتخب مصر

ومن المقرر أن يحمل نجم النادي الأهلي، عمرو السولية شارة قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم في مباراتي كينيا وجزر القمر، وذلك في حالة مشاركته، باعتباره أقدم اللاعبين، حيث خاض أول مباراة مع الفراعنة عام 2010.

وفي حالة عدم مشاركة عمرو السولية، سيحمل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أحمد حجازي شارة القيادة، يليه نجم آرسنال، محمد النني، ثم نجم ليفربول محمد صلاح.

وكان نادي الاتحاد قد حسم موقفه رسميًا من انضمام أحمد حجازي إلى منتخب مصر الأول لكرة القدم في المعسكر المقبل، حيث وافق على مشاركته في مباراة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفراعنة في التصفيات الإفريقية

ويستعد المنتخب المصري الأول لكرة القدم لخوض مباراتين أمام كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 من مارس الجاري ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويحتل منتخب مصر الأول لكرة القدم المركز الأول في المجموعة السابعة بالتصفيات الإفريقية برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع جزر القمر صاحب المركز الثاني، فيما يقع المنتخب الكيني في المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم توجو برصيد نقطة واحدة.

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