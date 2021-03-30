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أحمد شراحيلي يقترب من العودة
يواصل أداء برنامجه التأهيلي

أحمد شراحيلي يقترب من العودة

2021/03/30
الساعة 1:57 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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أحمد شراحيلي يقترب من العودة شراحيلي
المواطن - مروة نبيل

اقترب أحمد شراحيلي من العودة إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال الأيام الماضية.

أحمد شراحيلي يقترب:

وأكدت مصادر خاصة لـ”الرياضية”، أن أحمد شراحيلي اقترب من الجاهزية الكاملة للمشاركة مع الشباب في المباريات الرسمية، حيث يُكثف الجهاز الطبي جلسات العلاج، أملًا في لحاقه بمواجهة الباطن المقبلة.

وكان نادي الشباب قد أعلن عن تعرض شراحيلي لتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الأمامية، ويحتاج إلى أسبوعين من أجل العلاج والتأهيل، وتم استبعاده من قائمة المنتخب السعودي الأول، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الباطن، مساء يوم السبت الموافق 10 من شهر إبريل، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تجمد رصيده عند 45 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر.

الشباب
فريق الشباب – المصدر spl


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