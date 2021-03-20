استبعاد أحمد شراحيلي وانضمام صالح الشهري وزياد الصحفي لقائمة الأخضر

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول “الأخضر”، استبعاد المدافع أحمد شراحيلي لاعب الشباب، وذلك بعد إصابته أمام التعاون مساء اليوم السبت بالجولة الـ24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الصحفي وصالح الشهري ينضمان لقائمة الأخضر:

وذكر الحساب الرسمي لـ المنتخب السعودي عبر “تويتر” أن رينارد قرر أيضًا استدعاء مدافع الاتحاد زياد الصحفي، وصالح الشهري مهاجم الهلال للانضمام لقائمة المنتخب السعودي لشهر مارس.

ويستعد المنتخب السعودي، لمواجهة المنتخب الكويتي وديًّا يوم 25 مارس، وبعد ذلك يواجه المنتخب السعودي نظيره الفلسطيني في الرياض يوم 30 من نفس الشهر في التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

يذكر أن الأخضر سيستضيف مبارياته في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وكأس أمم آسيا 2023، في الرياض بعد موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

المنتخب السعودي هزم أوزبكستان في آخر المواجهات:

وكان المنتخب السعودي فاز على أوزبكستان بثلاثية مقابل هدفين بالجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لـ مونديال 2022.

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