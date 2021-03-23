أدبي الأحساء يحتفي بالفائزين بجائزة عبدالله الفيصل للشعر العربي

المواطن - الرياض

ضمن برامج أدبي الأحساء الافتراضية، وتزامنًا مع الاحتفاء بيوم الشعر العالمي، يستضيف نادي الأحساء الأدبي عند الساعة الثامنة والنصف من مساء الأربعاء الحادي عشر من شهر شعبان الجاري 1442هـ الموافق للرابع والعشرين من شهر مارس 2021م الشعراء الفائزين بحائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي لطلاب الجامعات السعودية.

أدبي الأحساء يكرم الفائزين:

وكان أعلن وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ظهر يوم الأحد الماضي 8/ 8/ 1442هـ الموافق 21/ 3/ 2021م أسماء الفائزين بالجائزة وكرمهم، وهم؛ الطالب الشاعر سعود بن محمد يحيى صميلي من جامعة جازان وفاز بالمركز الأول، الطالبة الشاعرة هلا بنت حزاب بن معوض الجهني من جامعة طيبة وفازت مناصفة بالمركز الثاني مع الطالب الشاعر محمد عوض السفياني من جامعة الطائف.

التسجيل عبر تطبيق Zoom:

وتدير الأمسية طالبة الدراسات العليا بجامعة الملك فيصل الشاعرة هاجر الغامدي.

وبارك نادي الأحساء الأدبي للفائزين هذا الفوز الثمين، وهم جديرون به وبتكريم معالي وزير التعليم، كما يشرفه دعوتهم لهذه الأمسية عبر تطبيق (Zoom)، ويشكرهم للاستجابة، وسيكون رابط الأمسية متاحًا- بإذن الله- على تطبيق النادي وحساباته على منظومة الهواتف الذكية للراغبين في الدخول.

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