أرقام حمدالله تُرجح كفة النصر للفوز على الباطن

المواطن - محمد سمعه

يواجه نادي النصر غدًا السبت، فريق الباطن، حيث يطمح العالمي في الاستمرار في سلسلة النتائج الإيجابية بعد فوزه على الأهلي بالجولة الـ23.

ويملك اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم العالمي، أرقامًا مميزة ضد الباطن، حيث شارك من قبل في 3 مواجهات ضد الفريق السماوي، نجح خلالهم في إحراز 3 أهداف في شباك الباطن.

النصر يحتل المركز السادس دوريًّا:

وقبل مباراة النصر والباطن، يحتل العالمي المركز السادس بـ جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، بعد الفوز على الأهلي.

وكان جمهور النصر، تابع آخر تطورات أزمة تغريدات عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي للنادي التي ألمحت لتأخر إدارة صفوان السويكت في تسليم المكافآت المرصودة منه للاعب المغربي.

بغلف يُغلق حسابه في “تويتر” بعد أزمة حمدالله:

وعلى إثر هذه الأزمة، أغلق بغلف حسابه في “تويتر” بعد إعلانه الانسحاب من المشهد الرياضي النصراوي.

وذكر الإعلامي والناقد الرياضي علي العنزي عبر حسابه في “تويتر” أن العالمي سيدخل مباراة الباطن، بدون اللاعبين عبدالله مادو وعبدالفتاح عسيري، حيث يعاني مادو من بعض الآلام وفضّل المدرب الكرواتي ألين هورفات إراحته، بينما يُعاني عبدالفتاح عسيري من شد عضلي خفيف.

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