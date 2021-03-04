أزمة لـ النصر بعد شكوى وديون قيمتها 49 مليون ريال

المواطن - محمد سمعه

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يواجه نادي النصر أزمة جديدة، وذلك بعد ارتفاع قيمة ديونه إلى 49 مليون ريال، بعد شكوى قُدمت من فريق فنربخشة التركي ضد العالمي؛ بسبب مستحقات صفقة البرازيلي جوليانو.

الديون ترتفع في النصر:

وكانت إدارة العالمي نجحت في تقليص ديون العالمي من 80 مليون ريال إلى 29 مليون ريال وفقًا لـ صحيفة “الرياضية”، ولكن الصحيفة أشارت إلى أن ديون النصر ارتفعت إلى 49 مليون ريال بعد شكوى فنربخشة للاتحاد الدولي لكرة القدم وإلزام الفيفا للعالمي بدفع 20 مليون ريال.

وبالتالي فإن الأزمة التي ستواجه العالمي هي عدم قدرته على ضم بديل للاعب الكوري الجنوبي كيم جين سو حتى وإن كان لاعبًا حرًّا إلا في حال سداد المستحقات اللازمة على أصفر العاصمة لفريق فنربخشة وهي مستحقات صفقة البرازيلي جوليانو.

جوليانو فسخ العقد:

جدير بالذكر أن جوليانو كان انضم لـ النصر في صيف 2018 قادمًا من نادي فنربخشة، ثم فسخ عقده، في مطلع الموسم الرياضي الحالي وانضم لنادي باشاك شهير التركي.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة العالمي كان تقدم بطلب رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك من أجل قيد بديل للاعب الكوري كيم جين سو، حيث حدد اتحاد القدم عدة شروط من أجل الموافقة على طلب العالمي، وهي أن تكون إصابة كيم جين سو مستمرة حتى نهاية سوق الانتقالات الصيفية، إضافة أن تكون الصفقة الجديدة للعالمي لاعبًا حرًّا لا يرتبط بعقد مع أي نادٍ.

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