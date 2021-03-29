أزمتان تعرض لهما الأهلي قبل استئناف دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

عانى النادي الأهلي مؤخرًا من أزمتين، وذلك قبل استئناف مباريات الجولة الـ25 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الـ8 من إبريل المقبل.

الأهلي لم يُحدد مدربه !

وكانت الأزمة الأولى هي أزمة عدم تحديد هوية المدرب الجديد للراقي بعد إقالة الصربي فلادان ميلويفيتش يوم الأربعاء الماضي بعد الخسارة من نادي الفتح.

ويذكر أن الراقي كان عيّن المدرب يوسف عنبر مدربًا للفريق الكروي الأول للفريق، ولكن اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، رفضت منحه الفرصة لتدريب الراقي، بسبب تدريبه لنادي البكيرية بالموسم الحالي، حيث تنص القواعد على منع المدرب من تدريب فريقين في نفس الموسم.

إصابة السومة أزمة كبيرة للفريق

أما الأزمة الثانية، وهي وجود احتمالية كبيرة لـ غياب النجم السوري عمر السومة عن مباراة الأهلي والرائد بالجولة الـ25 دوريًا حيث تُقام يوم 8 إبريل المقبل.

ويُعاني السومة من شد في العضلة الخلفية، حيث سيغيب بسببها عن الراقي لمدة 10 أيام حيث سيدخل في فترة إعداد وتأهيل، مما يعني أنه قد لا يكون جاهزًا للمشاركة مع الراقي ضد الرائد.

ونشر السومة في وقت سابق عبر حسابه في Snap Chat صورًا له بأحد المراكز الطبية وهو يدخل لقسم الرنين المغناطيسي استعدادًا لمعالجة موضع الإصابة.

يذكر أن الأهلي سيعقد جمعيته العمومية غير العادية مساء الأحد المقبل في تمام السابعة مساءً.

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