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أكسفورد تختبر لقاحًا ضد كورونا يؤخذ من خلال الأنف 

أكسفورد تختبر لقاحًا ضد كورونا يؤخذ من خلال الأنف 

2021/03/26
الساعة 11:39 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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أكسفورد تختبر لقاحًا ضد كورونا يؤخذ من خلال الأنف  لقاح عن طريق الأنف
المواطن- متابعة

أعلنت جامعة أكسفورد أنها بصدد بدء دراسة للتحقق من نتائج لقاح ضد فيروس كورونا تم منحه للمرضى عن طريق الاستنشاق، على أن تشمل الدراسة مبدئيًا 30 متطوعًا تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا.

وقد تعاونت أكسفورد مع شركة أسترازينيكا وإمبريال كوليدج في تطوير اللقاح، بحسب ما قال مجموعة من الباحثين البريطانيين، وتهدف الاختبارات الحالية إلى التأكد مما إذا كان اللقاح سيثير استجابة مناعية موضعية في الجهاز التنفسي أم لا.

أكسفورد تختبر لقاحًا ضد كورونا يؤخذ من خلال الأنف  (2)
لقاح كوفيد-19

فاعلية لقاح أسترازينيكا

وفي وقت سابق، ذكرت شركة أسترازينيكا البريطانية-السويدية أن لقاحها المضادّ لكوفيد-19 فعّال بنسبة 76% في الوقاية من الأعراض المرضية للفيروس، وبذلك تكون الشركة قد خفّضت نسبة فعالية لقاحها من 79% قبل صدور هذه النتائج إلى 76 %، وذلك بناءً على بيانات محدّثة لنتائج تجربة سريرية جرت في الولايات المتحدة والبيرو وتشيلي، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وبذلك تكون أسترازينيكا قد خفّضت نسبة فعالية لقاحها من 79% قبل صدور هذه النتائج إلى 76 %، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية قد أكدت في وقت سابق أن لقاح أسترازينيكا آمن وفعّال.

أكسفورد تختبر لقاحًا ضد كورونا يؤخذ من خلال الأنف  (2)
لقاح عن طريق الأنف

إصابات كورونا حول العالم 

ويُذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصت إلى 126,097,213 حالة وتوفي 2,767,917 شخصًا بينما تعافى 101,748,049 شخصًا.

أكسفورد تختبر لقاحًا ضد كورونا يؤخذ من خلال الأنف  (2)
لقاح كوفيد-19


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