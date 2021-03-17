أمريكا تعتقل 3 يمنيين مدرجين بقائمة الإرهاب على حدود المكسيك

المواطن - متابعة

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أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بقيام السلطات الأمريكية باعتقال 3 يمنيين أسماؤهم مدرجة في قائمة الإرهاب على حدود المكسيك.

التصعيد في مأرب

وفي السياق ذاته، أدان مجلس الأمن في بيان صحفي التصعيد الحوثي في مأرب، كما حمّل الحوثيين مسؤولية نزوح مليون يمني جراء التصعيد.

كما أدان مجلس الأمن محاولة الحوثيين استهداف المملكة العربية السعودية، مطالبًا الحوثيين بوقف الهجوم على مأرب.

مخاطر الناقلة صافر

وطالب مجلس الأمن بتطبيق فوري لقرارات المجلس الصادرة بشأن اليمن، كما حذّر أعضاء المجلس من الخطر الداهم لناقلة صافر.

وشدد مجلس الأمن في بيانه على ضرورة تسهيل الحوثيين لمعاينة خزان صافر بسرعة وبلا شروط.

وعلى صعيد آخر، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، عن تسهيل عملية نقل ١٦٠ مهاجرًا إفريقيًا جوًا من اليمن.

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