أنجوس يتألق في دوري محمد بن سلمان برقم مميز

المواطن - مروة نبيل

يُقدم حارس المرمى البرازيلي كاسيو أنجوس مستوى مميزًا هذا الموسم، ليكون من أبرز حراس دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وليس فريق التعاون فقط.

أنجوس يخطف الأنظار

ولم تستقبل شباك كاسيو أنجوس أهدافًا خلال 10 مباريات، ليكون أكثر حراس المرمى حفاظًا على نظافة الشباك بعد انتهاء منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب كاسيو أنجوس دورًا بارزًا في تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون هذا الموسم، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة.

أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك، حيث يحتل حارس الهلال عبدالله المعيوف المركز الثاني بـ6 مباريات.

وعلى الرغم من تراجع مستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد هذا الموسم، إلا أن حارسه الجزائري عز الدين دوخة يحتل المركز الثالث في قائمة أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك بـ6 مباريات، ثم حارس مرمى النصر، الأسترالي براد جونز بـ5 مباريات.

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