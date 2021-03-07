أنهى حياة زوجته بسبب بلوك على الـ WhatsApp !

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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أوردت صحيفة ذا الصن البريطانية، أن زوجًا ارتكب جريمة قتل بشعة كانت ضحيتها زوجته ووالدة أطفاله الثلاثة، حيث قتلها طعنًا حتى الموت، وما كان السبب إلا قيامها بحجبه على الـ WhatsApp.

وقام الزوج البرازيلي، إدغاردين دوس سانتوس، 34 عامًا، بقتل زوجته ميندونكا 32 عاما، عن طريق طعنها بوحشية لدى وصولها إلى مقر عملها في مدينة أوروكوي، شمال شرقي البرازيل.

كاميرات المراقبة توثق الجريمة

وقد أظهرت لقطات سجلتها كاميرات المراقبة، وصول زوج القتيلة إلى مقر العمل حيث تعمل كخادمة في السادسة صباحًا، وكان ينتظرها نحو 40 دقيقة

ورصدت الكاميرات اللحظات التي هاجم فيها القاتل الزوجة، بينما كانت تكافح من أجل التحرر من قبضته، لكنه تمكن منها وطرحها أرضًا، وشرع في طعنها، وبعد أن ابتعد قليلًا عن جسد القتيلة، عاد وطعنها مرات أخرى.

WhatsApp السبب

وذكرت تقارير محلية أن الجريمة جاءت بعد أن حجبت الزوجة زوجها على تطبيق التواصل الفوري واتساب، وقد ألقت الشرطة القبض على القاتل في منزله بعد حوالي نصف ساعة من الجريمة، حيث كان يستعد للفرار.

وقال ضابط في الشركة إن الشريكين كان بينهما خلافات أدت إلى انفصالهما وكانت الزوجة ترغب في الطلاق، لكنه كان يرفض بذلك باستمرار، مضيفًا أن الرجل استشاط غضبًا بعدما تم حجبه على WhatsApp.

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