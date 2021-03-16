أول اتصال بين وزيري داخلية مصر وقطر بعد قمة المصالحة في العلا

المواطن - متابعة

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للمرة الأولى منذ قمة المصالحة العربية، التي عقدت في العلا برئاسة السعودية، تم أمس إجراء اتصال هاتفي بين وزيري الداخلية في مصر وقطر.

وبحث وزير الداخلية القطري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني أمس الاثنين مع نظيره المصري محمود توفيق، سبل تطوير التعاون الأمني بين البلدين.

عودة علاقات مصر وقطر:

وجاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه آل ثاني مع توفيق، كان الأول من نوعه منذ إعلان المصالحة الخليجية في يناير الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية فقد جرى خلال الاتصال “استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها خاصة في المجال الأمني”.

كما بحث الجانبان “موضوعات ذات اهتمام مشترك”، وفق الوكالة التي لم تذكر مزيدًا من التفاصيل.

قمة العلا والمصالحة العربية:

وتم استئناف العلاقات بين مصر وقطر منذ إعلان بيان العلا الذي نص على عودة العلاقات بين قطر والدول العربية الأربعة التي قاطعتها وتشمل السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر.

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