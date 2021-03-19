أول تصرف من بغلف بعد انسحابه من المشهد النصراوي

المواطن - محمد سمعه

أظهر عبدالعزيز بغلف، العضو الذهبي لنادي النصر، أول تصرف منه بعدما انسحب من المشهد الرياضي النصراوي، عقب انتقاده بسبب كشفه أسرار النادي، بعدما تحدث عن عدم استلام اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لمكافآت كان أعطاها لإدارة صفوان السويكت لتعطيها إلى اللاعب المغربي.

وانتقد الكثير من مشجعي النصر، عضو النادي الذهبي لكشفه على الملأ ما يحدث داخل النصر من خلال تغريدات في “تويتر” وعدم للغرف المغلقة للحديث عن ما يخص أمور النادي.

بغلف يُغلق حسابه في “تويتر”:

وأغلق العضو الذهبي للنادي حسابه بشكل رسمي عبر “تويتر” بعد انسحابه من المشهد الرياضي النصراوي.

وفي وقت سابق، كشف سعود الصرامي، المتحدث السابق باسم نادي النصر، عن 4 متسببين وراء انسحاب عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي للعالمي من المشهد النصراوي.

وغرد الصرامي قائلًا: انسحاب العضو الذهبي من المشهد الرياضي في العالمي وتجميد دعمه الملاييني من المتسبب فيه برأيكم، إدارة النادي، مدرج النادي، هداف النادي، أو أسباب أخرى”.

جماهير النصر تكشف المتسبب في الأزمة:

واستقرت جماهير العالمي بنسبة كبيرة على أن المتسبب الرئيسي هو إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت بسبب القرارات الإدارية التي اتخذتها إدارة السويكت ووسعت فجوة الخلاف بينها وبين بغلف.

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