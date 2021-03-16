أول تعليق من الشايعي بعد تأهل التعاون

المواطن - مروة نبيل

اسمع الخبر

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، علي الشايعي، عن سعادته الكبيرة بنجاح الفريق الأول لكرة القدم في خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الشايعي يُعلق على تأهل التعاون

وقال الشايعي: “مبروك لرجال الميدان.. مبروك للأعضاء الذهبيين.. مبروك للداعمين والأوفياء.. مبروك لزملائي مجلس الإدارة.. مبروك للتعاونيين كافة هذا التأهل المستحق”.

وتابع رئيس النادي حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “شكرًا لكم جميعًا عقبال اللي جاي بتوفيق الله ثم بتكاتفنا جميعًا خلف تعاونا.. التعاون بكم أقوى”.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد نظيره القادسية ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ونجح في الفوز بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كأس الملك:

وينتظر سكري القصيم الفائز من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الفتح ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، التي ستُقام مساء اليوم الثلاثاء.

شارك الخبر







شارك الخبر