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أول تعليق من الشايعي بعد تأهل التعاون
ضمن منافسات كأس الملك

أول تعليق من الشايعي بعد تأهل التعاون

2021/03/16
الساعة 12:31 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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أول تعليق من الشايعي بعد تأهل التعاون لاعبو التعاون - المصدر @AltaawounFC
المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، علي الشايعي، عن سعادته الكبيرة بنجاح الفريق الأول لكرة القدم في خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الشايعي يُعلق على تأهل التعاون

وقال الشايعي: “مبروك لرجال الميدان.. مبروك للأعضاء الذهبيين.. مبروك للداعمين والأوفياء.. مبروك لزملائي مجلس الإدارة.. مبروك للتعاونيين كافة هذا التأهل المستحق”.

وتابع رئيس النادي حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “شكرًا لكم جميعًا عقبال اللي جاي بتوفيق الله ثم بتكاتفنا جميعًا خلف تعاونا.. التعاون بكم أقوى”.

 

كأس الملك
جانب من احتفالات اللاعبين – المصدر @AltaawounFC

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد نظيره القادسية ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ونجح في الفوز بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كأس الملك:

وينتظر سكري القصيم الفائز من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الفتح ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، التي ستُقام مساء اليوم الثلاثاء.

التعاون
لاعبو سكري القصيم – المصدر @AltaawounFC


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