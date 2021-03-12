أول قرار من إدارة الأهلي لإنقاذ الفريق

المواطن - محمد سمعه

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يمر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بفترة صعبة من الناحية الفنية، متأثرًا بالأزمات الإدارية التي مرت بها إدارة الرئيس عبدالإله مؤمنة مؤخرًا.

الأحد موعد الإعلان عن الجمعية العمومية الطارئة الأهلي:

وكشف برنامج “الدوري مع وليد” الذي يقدمه الإعلامي الرياضي وليد الفراج أن أول قرار من إدارة الراقي بعد الخسارة من النصر في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، هو الإعلان عن موعد جمعية عمومية طارئة بالراقي، وسيكون موعد الإعلان بعد غد الأحد.

جدير بالذكر أن موسى المحياني مدير الكرة الأسبق في الراقي، كان أعلن اليوم الجمعة عن تلقيه دعوة لحضور الجمعية العمومية في النادي.

الراقي يمر بمرحلة غير جيدة:

وقال المحياني اليوم الجمعة عبر حسابه في “تويتر”: “لا شك أن الأهلي، يمر بمرحلة غير جيدة، في تاريخه الكبير، كأحد أركان الكرة السعودية، التي ساهمت ولا زالت في الكثير من نجاحات وطننا الغالي، تمت دعوتي لجمعية عمومية وأسأل الله الكريم، أن يجعلها بداية خير وتصحيح لقادم، يستحقه جمهور الراقي، الذي لم يبخل دائمًا بجده وتضحياته للنادي”.

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