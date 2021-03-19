إدارة الاتحاد تُنهي قضية من 2013

المواطن - مروة نبيل

تبذل إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مجهودًا كبيرًا لحل الأزمات المالية التي تُلاحق العميد، لفرض مزيد من الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

إدارة الاتحاد تُنهي أزمة

واقتربت إدارة نادي الاتحاد من إغلاق قضية شركة “مزايا” المسوقة لبطاقات العضوية الشرفية للنادي عام 2013، بتسليمها 3 ملايين ريال تُمثل القيمة المالية المتبقية لها، وذلك وفقًا لمصادر “الرياضية”.

وكانت المحكمة قد حكمت لصالح الشركة سابقًا بمبلغ 17 مليون ريال يدفعها نادي الاتحاد، وتم دفع مبلغ 14 مليونًا على دفعات متفرقة، وينتظر غلق هذا الملف بشكل نهائي بعد تسليمها الدفعة الأخيرة.

العميد هذا الموسم

على الجانب الآخر، ودع العميد منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ8، بعد خسارته ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بهدفين مقابل هدف في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل العميد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الهلال والشباب أصحاب المركزين الأول والثاني، وذلك قبل مباراته المقبلة ضد الرائد في الجولة الـ24.

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