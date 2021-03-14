إداريو الفتح يحفزون اللاعبين قبل مواجهة الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد الاتحاد، وسط حضور إداري كبير.

الفتح يستعد لمواجهة الاتحاد:

وحرص إداريو نادي الفتح ورئيس مجلس الإدارة سعد العفالق على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم، لدعم اللاعبين وتحفيزهم أملًا في تحقيق الفوز على الاتحاد في المباراة المهمة المقبلة.

وعلى الصعيد الميداني، ركز المدير الفني يانييك فيريرا على الجانبين الهجومي والدفاعي وسط حماس كبير من اللاعبين، وفي ختام المران أجرى مناورة وأجرى الخطة التي سينتهجها في مباراة الاتحاد المقبلة.

ومن المقرر أن تُغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنموذجي إلى الطائف، مساء يوم غد الاثنين، للإقامة معسكر خاص استعدادًا لمواجهة الاتحاد التي ستُقام، مساء الأربعاء، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

النموذجي في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة.

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