إدين هازارد يسقط بفخ الإصابات مجددًا مع ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

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كشف نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين في بيان رسمي عن تعرض نجمه البلجيكي إدين هازارد للإصابة مجددًا مع الفريق ليتأكد غيابه عن مواجهة أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وذكر الموقع الرسمي للريال، أن هازارد يُعاني من إصابة عضلية بالجانب الأيمن من جسده، كما أشارت التقارير الأولية إلى أن هازارد سيغيب عن صفوف الريال لمدة تصل إلى شهر ليستمر مسلسل غيابه عن الملاعب، منذ الانضمام لفريق ريال مدريد قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.

هازارد يتعرض للإصابة رقم 11 !

وبهذه الإصابة، فإن هازارد أُصيب في 11 مناسبة مع الريال، ولم يشارك مع الفريق بصورة منتظمة منذ الانضمام للفريق الملكي قادمًا من نادي تشيلسي في صيف 2019.

موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتالانتا غدًا الثلاثاء في إياب دور الـ16 ببطولة دوري الأبطال الأوروبي، حيث فاز الريال ذهابًا في إيطاليا بهدف دون رد.

ويسعى الريال للانضمام إلى المتأهلين لدور الثمانية وهم باريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي وبوروسيا دورتموند الألماني.

وسبق للريال الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في 13 مناسبة، كان آخرها في عام 2018 على حساب فريق ليفربول.

وكان الريال انتصر على نادي إلتشي في الدوري الإسباني بهدفين مقابل هدف، قبل مواجهة نادي أتالانتا الإيطالي.

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