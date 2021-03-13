إصابة أحمد أشرف نجم الفيصلي بقطع في الرباط الصليبي

المواطن - محمد سمعه

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أعلن نادي الفيصلي عن إصابة نجمه أحمد أشرف بقطع في الرباط الصليبي، ليغيب عن باقي مباريات عنابي سدير بالموسم الحالي بشكل رسمي.

وذكر الحساب الرسمي لـ عنابي سدير عبر “تويتر” أن النادي سيتخذ القرار النهائي بشأن الخطة العلاجية للاعب خلال الأيام القادمة.

وكان أحمد أشرف انضم لـ عنابي سدير قادمًا من الهلال بصورة نهائية في العام الماضي.

وسيواجه الفيصلي فريق الاتفاق يوم السبت المقبل بالجولة الـ24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان عنابي سدير، خسر من الرائد بالجولة الـ23 بهدف دون رد سجله اللاعب التشيلي روني فيرنانديز يوم الأربعاء الماضي.

ويحتل عنابي سدير حاليًّا المركز التاسع في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة.

ومثل أحمد أشرف المنتخب السعودي الأول في بطولة كأس الخليج عام 2017 التي أُقيمت في الكويت، كما لعب مع الفريق الكروي الأول بـ الهلال خلال الفترة من 2018 حتى 2020.

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