إصابة عمر السومة في معسكر المنتخب السوري

المواطن - مروة نبيل

تعرض مهاجم النادي الأهلي، عمر السومة لإصابة خلال تدريبات المنتخب السوري الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، في المعسكر المقام حاليًا بالعاصمة البحرينية المنامة.

إصابة عمر السومة

وأشار الاتحاد السوري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية، إلى أن عمر السومة أُصيب في تدريبات المنتخب اليوم، وسيخضع لفحص طبي من أجل الكشف على حجم الإصابة، وتحديد مشاركته في مباراة البحرين من عدمها.

ويُعد عمر السومة من العناصر الأساسية في تشكيلة المنتخب السوري الأول لكرة القدم، الأمر الذي قد يدفع المدير الفني لإراحته في مباراة البحرين الودية التي ستُقام، يوم الخميس، من أجل ضمان مشاركته في مواجهة إيران.

المنتخب السوري في التصفيات

ويلعب المنتخب السوري الأول لكرة القدم ضد نظيره الإيراني في طهران، يوم 30 من شهر مارس الجاري، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويتصدر المنتخب السوري الأول لكرة القدم ترتيب مجموعته في التصفيات الآسيوية برصيد 15 نقطة، حيث حقق العلامة الكاملة بـ5 انتصارات، ثم الصين والفلبين برصيد 7 نقاط لكل منهما، ثم جزر المالديف بـ3 نقاط، وتتذيل غوام الترتيب بدون رصيد.

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