إعلان أول لقاح ضد كورونا لحماية الحيوانات

المواطن- متابعة

أعلنت هيئة روسل خوزنادزور الروسية للرقابة الزراعية أن روسيا سجلت أول لقاح في العالم لحماية الحيوانات من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وتمتلك روسيا بالفعل ثلاثة لقاحات لحماية البشر من هذا المرض أشهرها سبوتنيك في، إذ أقرت السلطات في موسكو لقاحين آخرين للاستخدام الطارئ هما إيبيفاك كورونا وكوفيفاك.

وقالت الهيئة إن اللقاح الجديد طورته وحدة تابعة لها وأطلقت عليه اسم كارنيفاك -كوف، وأكد نائب رئيس الهيئة، كونستانتين سافنكوف، أن التجارب السريرية على اللقاح شملت الكلاب والقطط والثعالب القطبية وحيوانات المينك والثعالب وغيرها.

100% من الحالات طورت أجسامًا مضادة

وأضاف أن نتائج التجارب تسمح لنا باستنتاج أن اللقاح غير ضار ومنشط قوي للمناعة إذ أن كل الحيوانات التي تم تطعيمها به طورت أجساما مضادة لفيروس كورونا في 100% من الحالات.

موعد إنتاج لقاح الحيوانات المضاد لكورونا

وأوضح أن المناعة تستمر ستة أشهر غير أن مطوري اللقاح يواصلون تحليلاتهم في هذا الصدد، مضيفا أن إنتاج اللقاح على نطاق واسع قد يبدأ في أبريل.

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