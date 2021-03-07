إغلاق 4 مساجد بعد ثبوت 5 حالات إصابة كورونا بين المصلين

المواطن - الرياض

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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم أربعة مساجد مؤقتاً في ثلاث مناطق بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 28 يوماً 228 مسجداً تم فتح 218 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

المساجد المغلقة مؤقتًا

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الأحد الثالث والعشرين من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي اثنان في منطقة مكة المكرمة تم رصد إصابة واحدة بكل مسجد، ومسجد واحد بمنطقتي القصيم والرياض، تم رصد إصابة واحدة بجميع المساجد المغلقة.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 10 مساجد ثلاثة بمنطقة الرياض،ومسجدين بمنطقة القصيم، ومسجدين بمنطقة المدينة المنورة، ومسجدين بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة عسير وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

إجراءات مكافحة كورونا في المساجد

وأكدت الوزارة في ختام بيانها اليومي على المصلين ومنسوبي المساجد بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية في المساجد ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله .

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