إكستريم إي تحدٍّ جديد للتضاريس الصحراوية بالسيارات الكهربائية

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير منافسة عالمية جديدة في السعودية خلال الأيام المقبلة، حيث تُنظم وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية سباق إكستريم إي في محافظة العلا.

إكستريم إي:

وحفز حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الجماهير لمتابعة منافسات إكستريم إي المقرر إقامته في العلا يومي 3 و4 من شهر أبريل المقبل، مشيرًا إلى أنه تحدٍّ جديد للتضاريس الصحراوية بالسيارات الكهربائية.

وشهدت الأيام الماضية قيام بعض السائقين المشاركين في إكستريم إي العلا بتجربة السيارات الكهربائية، وفي مقدمتهم الفرنسي سباستيان لوب من فريق “إكس 44″، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويأتي تنظيم السعودية لمنافسات السباق ضمن مبادرات برنامج “جودة الحياة”، الذي يعد أحد أهداف رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى سلسة الفعاليات والمناسبات الرياضية التي تستضيفها السعودية منذ مطلع العام 2018 في جميع الألعاب والرياضات.

السباق العالمي في العلا:

وشهد سباق إكستريم إي مشاركة 10 فرق تضم نخبة من السائقين المحترفين من جميع بلدان العالم، ويُعد هذا السباق هو الأول من بين 5 سباقات ستقام في السعودية، السنغال “مايو”، جرينلاند “أغسطس”، البرازيل “أكتوبر” والأرجنتين “ديسمبر”.

ويُعتبر السباق هو سلسلة سباقات جديدة تتنافس بها سيارات الدفع الرباعي الكهربائية في وجهات تأثرت بالتغيرات المناخية حول العالم، وتشجع على الاعتماد على المركبات الكهربائية سعيًا إلى مستقبل أفضل لكوكب الأرض.

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