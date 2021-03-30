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إكستريم إي سباق جديد لمستقبل أكثر استدامة

إكستريم إي سباق جديد لمستقبل أكثر استدامة

2021/03/30
الساعة 7:44 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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إكستريم إي سباق جديد لمستقبل أكثر استدامة جانب من السباق
المواطن - مروة نبيل

أيام قليلة تفصلنا عن سباق إكستريم إي المقرر إقامته في محافظة العلا يومي 3 و4 أبريل، بتنظيم وزارة الرياضة وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

 

سباق إكستريم إي

ونشر حساب الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الرسمي على “تويتر” فيديو عن السباق، وقال: “سينطلق سباق إكستريم إي الأول على الإطلاق من العلا، لنتسابق من أجل مستقبل أكثر استدامة، لدينا كوكب واحد فقط، سنتسابق للحفاظ عليه. هل أنت مستعد؟”.

إكستريم إي 3
لقطة من السباق – المصدر @gsaksa

وشهدت الأيام الماضية قيام بعض السائقين المشاركين في إكستريم إي العلا بتجربة السيارات الكهربائية، وفي مقدمتهم الفرنسي سباستيان لوب من فريق “إكس 44″، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويأتي تنظيم السعودية لمنافسات السباق ضمن مبادرات برنامج “جودة الحياة”، الذي يعد أحد أهداف رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى سلسة الفعاليات والمناسبات الرياضية التي تستضيفها السعودية منذ مطلع العام 2018 في جميع الألعاب والرياضات.

إكستريم إي
الفرنسي سباستيان لوب

السباق العالمي في العلا

وشهد سباق إكستريم إي مشاركة 10 فرق تضم نخبة من السائقين المحترفين من جميع بلدان العالم، ويُعد هذا السباق هو الأول من بين 5 سباقات ستقام في السعودية، السنغال “مايو”، جرينلاند “أغسطس”، البرازيل “أكتوبر” والأرجنتين “ديسمبر”.

ويُعتبر السباق هو سلسلة سباقات جديدة تتنافس بها سيارات الدفع الرباعي الكهربائية في وجهات تأثرت بالتغيرات المناخية حول العالم، وتشجع على الاعتماد على المركبات الكهربائية سعيًا إلى مستقبل أفضل لكوكب الأرض.


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