إكستريم إي سباق جديد لمستقبل أكثر استدامة

المواطن - مروة نبيل

أيام قليلة تفصلنا عن سباق إكستريم إي المقرر إقامته في محافظة العلا يومي 3 و4 أبريل، بتنظيم وزارة الرياضة وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

سينطلق سباق إكستريم إي الأول على الاطلاق من العلا، لنتسابق من أجل مستقبل أكثر استدامة. 🇸🇦 لدينا كوكب واحد فقط، سنتسابق للحفاظ عليه. هل انت مستعد؟ 🌍 3-4 أبريل مباشرةً على@riyadiyatv

وMBC 🗓#إكستريم_إي_العلا pic.twitter.com/4etheViF9T — الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية (@SAMF_GOV) March 30, 2021

سباق إكستريم إي

ونشر حساب الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الرسمي على “تويتر” فيديو عن السباق، وقال: “سينطلق سباق إكستريم إي الأول على الإطلاق من العلا، لنتسابق من أجل مستقبل أكثر استدامة، لدينا كوكب واحد فقط، سنتسابق للحفاظ عليه. هل أنت مستعد؟”.

وشهدت الأيام الماضية قيام بعض السائقين المشاركين في إكستريم إي العلا بتجربة السيارات الكهربائية، وفي مقدمتهم الفرنسي سباستيان لوب من فريق “إكس 44″، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويأتي تنظيم السعودية لمنافسات السباق ضمن مبادرات برنامج “جودة الحياة”، الذي يعد أحد أهداف رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى سلسة الفعاليات والمناسبات الرياضية التي تستضيفها السعودية منذ مطلع العام 2018 في جميع الألعاب والرياضات.

السباق العالمي في العلا

وشهد سباق إكستريم إي مشاركة 10 فرق تضم نخبة من السائقين المحترفين من جميع بلدان العالم، ويُعد هذا السباق هو الأول من بين 5 سباقات ستقام في السعودية، السنغال “مايو”، جرينلاند “أغسطس”، البرازيل “أكتوبر” والأرجنتين “ديسمبر”.

ويُعتبر السباق هو سلسلة سباقات جديدة تتنافس بها سيارات الدفع الرباعي الكهربائية في وجهات تأثرت بالتغيرات المناخية حول العالم، وتشجع على الاعتماد على المركبات الكهربائية سعيًا إلى مستقبل أفضل لكوكب الأرض.

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