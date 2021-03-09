إنتر ميلان يُحقق 3 أرقام استثنائية

المواطن - مروة نبيل

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يسير إنتر ميلان بشكل مميز مع مدربه أنطونيو كونتي خلال منافسات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، لينجح في تحقيق أكثر من رقم مميز بعد فوزه على أتالانتا.

الإنتر يتجاوز أتالانتا بهدف

ولعب إنتر ميلان ضد أتالانتا على ملعب “سان سيرو”، مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وسجل ميلان سكرينيار هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة 54، ليقوده لتحقيق فوز هام.

ورفع الإنتر رصيده إلى 62 نقطة، ليعزز تواجده في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا عند 49 نقطة، ليصبح مهددًا بخسارة المركز الخامس.

إنتر ميلان يُحقق أرقامًا مميزة

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان بقيادة كونتي في الفوز بمباراة ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، رغم تسديده لكرة واحدة فقط على المرمى للمرة الأولى منذ شهر أبريل عام 2009.

وتمكن الفريق الإيطالي للمرة الثانية منذ احتساب الفوز في المباراة بـ3 نقاط من جمع 62 نقطة أو أكثر خلال أول 26 لقاءً له في موسم واحد بمنافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعدما حصل على 70 نقطة موسم 2006/ 2007.

وأصبح إنتر ميلان ولايبزيج الألماني هما الفريقان الوحيدان في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، اللذان يمتلكان 3 مدافعين نجحوا في إحراز 3 أهداف على الأقل الموسم الحالي، حيث يضم الفريق الإيطالي سكرينيار “3 أهداف”، دي أمبروزيو “3 أهداف” وأشرف حكيمي “6 أهداف”.

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