إيطاليا تحجز سفينة ألمانية بتهمة الإفراط في إنقاذ الأرواح !

المواطن- متابعة

قالت منظمة سي ووتش الألمانية، في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي على تويتر، إن السلطات في إيطاليا أمرت باحتجاز سفينة من سفنها تحمل اسمها، في ميناء سيراكوزا بصقلية، بتهمة الإفراط في إنقاذ الأرواح.

وتواجه المنظمة الألمانية غير الحكومية هذه التهمة بسبب مهمتها التي تتلخص في إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين من براثن الغرق في مياه البحر المتوسط.

وقالت المنظمة الإنسانية، إن عملياتها في البحر المتوسط، التي تقوم بها الفرق التابعة لها؛ تواجه انتقادات لإنقاذها كثيرًا من الأشخاص، متسائلة: هل كان ينبغي علينا أن نترك 363 شخصًا يموتون في ظل لامبالاة السلطات في إيطاليا، التي لا تزال تعجز عن تقديم أي بدائل لنشاطنا في البحر ؟

عراقيل أمام المنظمة الإنسانية

وتواجه المنظمة الإنسانية عراقيل من قبل الحكومة الإيطالية والمالطية، بسبب تدخلها في إنقاذ أرواح المهاجرين من الغرق قبالة السواحل الليبية.

ولقي 60 شخصًا على الأقل مصرعهم الخميس الماضي، بالقرب من السواحل الليبية، بعدما اشتعلت النيران في قاربهم الخشبي، بحسب منظمة سي ووتش؛ التي أكدت أنه كان من الممكن تفادي هذا الحادث المأساوي للمهاجرين.

ليست المرة الأولى

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تتعرض فيها السفينة للحجز، حيث سبق للسلطات الإيطالية أن أصدرت قرارًا بحجزها في 2019 لمدة خمسة أشهر، إلا أنها عادت الشهر الماضي إلى البحر، بعد نيلها شهادة السلامة البحرية من السلطات الإسبانية.

وتمكنت السفينة من إنقاذ 363 مهاجرًا خلال أيام منذ عودتها، لتوافق إيطاليا في 3 مارس الجاري على إنزالهم في موانئها، بعد أن قضوا أيامًا عدة في البحر.

طوق نجاة أم تشجيع على الهجرة غير الشرعية ؟

وينقسم النقاش حول عمل المنظمة الإنسانية إلى قسمين، الأول يرى أنها طوق نجاة من خطر الموت، فيما يرى القسم الآخر أنها عامل جذب وتشجيع للمهاجرين غير الشرعيين.

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