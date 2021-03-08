إيطاليا تعتقل جزائريًا ساعد إرهابيين في هجمات باريس

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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اعتقلت الشرطة في إيطاليا مواطنًا جزائريًا في مدينة باري، بتهمة المشاركة مع جماعات إسلامية متشددة ومساعدة إرهابيين نفذوا سلسلة من الهجمات في باريس في نوفمبر 2015.

وبحسب وكالة سبوتنيك، فإن الجزائري متهم أيضًا بالمشاركة مع جماعة إرهابية مقربة من داعش تعمل في فرنسا وبلجيكا، وظل على اتصال مع المنظمة الإرهابية من خلال إخوته وأعضاء آخرين في الخلية، ووعد بتقديم وثائق مزورة لعناصر التنظيم.

دور مباشر في دعم الجماعات الإرهابية

وقد أثبت المحققون دوره المباشر في دعم الجماعات الإرهابية حيث قالوا إن الرجل البالغ 36 عامًا قدم وثائق مزورة لمنفذي الهجمات.

وقُتل أحد أعضاء المجموعة بعد الهجوم الإرهابي في باريس، والثاني محتجز في سجن بلجيكي باعتباره مجندًا إرهابيًا، ولم يتم بعد تحديد هوية العناصر الآخرين.

وبحسب الشرطة، فإن المجموعة تعمل في كل من إيطاليا والجزائر وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وسوريا.

الحكم 10 سنوات على العقل المدبر لتنظيم داعش في ألمانيا

ويُذكر أن محكمة تسيله في ألمانيا حكمت الأسبوع الماضي على الداعية العراقي أبو ولاء، العقل المدبر لتنظيم داعش، بالسجن عشر سنوات ونصف في ختام محاكمة طويلة استمرت أكثر من ثلاث سنوات.

وحوكم أبو ولاء إلى جانب متهمين يشتبه بتواطئهم معه في محاكمة أحيطت بتدابير أمنية مشددة، وقد أدين بالانتماء إلى منظمة إرهابية وتمويل الإرهاب والمساعدة في التحضير لأعمال عنيفة، وكان متهما خصوصًا بتجنيد الشباب وإرسالهم للقتال في سوريا والعراق.

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